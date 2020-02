Corona zum Trotz: InflaRx mit +142% in 4 Monaten

Weitere Suchergebnisse zu "InflaRx":

InflaRx (WKN: A2H7A5) kann dem negativen Börsensentiment mit positiven Studien-News trotzen: Der an der Nasdaq notierte deutsche Pharmaforscher meldet „ermutigende“ erste Daten zu seinem Hauptwirkstoffkandidaten IFX-1 in der Indikation Pyoderma gangraenosum, einem seltenen Hautgeschwür, in der laufenden Phase 2a der klinischen Entwicklung.

Zwei von fünf Patienten hätten nach einer ersten Auswertung der Studie eine vollständige Remission verzeichnet, so InflaRx. Der Trial soll ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung