Corona wird die Wirtschaft noch lange belasten / Kommentar von Bernd Kramer

Freiburg (ots) - Die höheren Mai-Auftragseingänge der deutschen Industrie im Vergleich zum Vormonat bieten keinen Anlass zur Euphorie. Die Zuwächse waren erwartbar. Zuletzt wurden im In- und Ausland Einschränkungen wegen der Corona-Krise gelockert - Läden konnten zum Beispiel wieder öffnen. Allerdings sind die Unternehmen noch weit von der Normalität entfernt. Dies zeigt der Blick auf die deutlich höheren Auftragswerte im Mai des Vorjahres. An diesem Minus wird sich so schnell nichts ändern. Wichtige Exportmärkte wie die USA stecken angesichts einer hohen Zahl von Neuinfektionen noch mitten im Schlamassel. Und nach wie vor weiß hierzulande keiner genau, wie es mit der Pandemie weitergeht. Corona wird die Wirtschaft noch lange belasten. http://mehr.bz/chwjc (BZ-Plus)Pressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/59333/4644526OTS: Badische ZeitungOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell