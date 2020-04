Corona und die kommende Kursexplosion

Liebe Leser,

derzeit sind die Börsen noch recht langsam in ihren Erholungsversuchen. Das Corona-Virus könnte in den kommenden Tagen und Wochen aber in einer Branche einen regelrechten Run auslösen – in der Biotechnologie. So forschen zahlreiche Unternehmen an Impfstoffen wie auch an Wirkstoffen zur Therapie des Virus. Dies könnte schon jetzt zu spektakulären Gewinnen führen.

Sehen wir uns zunächst den Gesamtmarkt in Deutschland, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung