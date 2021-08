Corona und Lieferengpässe belasten Vestas - Prognose kassiert

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas Wind Systems":

AARHUS (dpa-AFX) - Der Windkraftanlagenbauer Vestas hat angesichts einer angespannten Lieferkettensituation und steigender Kosten die Prognose für das laufende Jahr gesenkt.



Es sei davon auszugehen, dass die coronabedingten Einschränkungen in den verschiedenen Märkten auch im zweiten Halbjahr anhalten. Der Umsatz werde 2021 nun maximal 16,5 Milliarden Euro betragen und damit rund eine halbe Milliarde weniger als bislang angenommen, teilte das Unternehmen aus Aarhus am Mittwoch mit. Zudem kappten die Dänen die Spanne für die Marge gemessen am operativen Ergebnis (Ebit). Diese soll nun bei 5 bis 7 statt wie bisher zwischen 6 und 8 Prozent liegen.