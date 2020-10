Corona treibt das Geschäft mit Wohnmobilen und Campinganhängern in einsame Höhen

Stadthagen (ots) - Caravaning ist mit 16 Milliarden Jahres-Umsatz ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Doch Stell- und Campingplätze sind knapp.Die Corona-Pandemie und die Hygienevorschriften haben das Reiseverhalten deutlich verändert. So entschieden 35 Prozent aller Wohnmobil- und Caravan Camper entschieden sich aufgrund der Pandemie für diese Urlaubsform. Entsprechend ist Deutschland mit 62 Prozent Hauptreiseziel. Die Industrie freut das. Sie kennt seit Jahren nur eine Wachstumsrichtung - steil nach oben. Der Bestand der Reisemobile hat sich in den vergangenen neun Jahren bei uns nahezu verdoppelt. Beim Caravan war das Wachstum deutlich geringer. Die Gesamtzahl von mehr als 1,2 Millionen Freizeitfahrzeugen wird noch beeindruckender angesichts der vielen Campingmobile, die nicht als Wohnmobil, sondern als Pkw zugelassen werden. Mit diesem Bedarf kommen die Stell- und Campingplätze nicht mehr mit.Der Besitzer eines Wohnmobils ist im Durchschnitt 49 Tage im Jahr und 9442 Kilometer unterwegs. 45 Prozent bevorzugen dabei den Campingplatz, ein Viertel macht auf einem Stellplatz halt und zwölf Prozent nutzen die Angebote von Bauernhöfen und Gaststätten. Den meisten sitzt unterwegs der Euro locker. Durchschnittlich 471 Euro gibt jeder Reisemobilbewohner in der Woche aus. Zwischen 30 und 50 Euro liegen die Übernachtungsgebühren auf einem Campingplatz. Mieter zahlen laut Studie im Mittel 85 Euro am Tag für ein Reisemobil. Die gesamte Branche bringt es inzwischen auf einen jährlichen Umsatz voin rund etwa 16 Milliarden Euro..Mehr zum Thema der Reisesaison bei www.auto-medienportral.net (http://www.auto-medienportral.net)Pressekontakt:Unser Newsletter informiert täglich alle, die sich per Mail beinewsroom@auto-medienportal.net. anmelden.Kontakt für Redaktionen:Redaktion Auto-MedienportalTel.: +49 5721 938 3988Mob.: +49 151 12716548newsroom@auto-medienportal.netEnzer Straße 8331655 StadthagenOriginal-Content von: Auto-Medienportal.net, übermittelt durch news aktuell