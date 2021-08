Corona treibt Absatz von Luftreinigern an

FRANKFURT (dpa-AFX) - In der Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach elektrischen Geräten zur Luftreinigung sprunghaft gestiegen.



Nach einem Rekordumsatz bereits im vergangenen Jahr wurden im ersten Halbjahr 2021 in Deutschland 416 000 Geräte verkauft, wie der Branchenverband gfu am Donnerstag in Frankfurt berichtete. Das war im Vergleich zu dem nicht komplett von der Pandemie betroffenen Vorjahreszeitraum eine Steigerung um 124 Prozent bei den Geräten und um 126 Prozent beim Umsatz von 110 Millionen Euro. Im Schnitt kostete ein Gerät 264 Euro. Der deutsche Markt habe mit Abstand das stärkste Wachstum in Europas Top-5-Märkten gezeigt, teilte der Verband mit./ceb/DP/mis