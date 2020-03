Corona oder die neue Art von Wirtschaftsmasochismus

Wenn man das erste Quartal des Jahres 2020 Revue passieren lässt, kann man gut nachvollziehen, wie sich eine an Malaria erkrankte Person zwischen zwei Fieberschüben fühlt. Erreichten doch in den ersten Wochen des Jahres die Börsenindices an den wichtigsten Handelsplätzen neue historische Höchststände, so ist davon ca. drei Wochen später nur noch Katzenjammer übriggeblieben.

Die Aktienmärkte haben seit Jahresbeginn 2020 ca. 29 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung