Corona krempelt Markt für Büroimmobilien um

Vor der Pandemie kauften in USA einige Finanzberater eine Büroimmobilie, um ihre Praxis unterzubringen. Da in der heutigen, zunehmend virtuellen Wirtschaft weniger Bedarf an Büroflächen besteht, stellt sich die Frage, wie die Immobilienbesitzer jetzt damit fahren.

Im Ergebnis zeigt sich, dass viele Berater mit ihrem Immobilienkauf zufrieden sind, wenn er vor dem Jahr 2020 erfolgt ist. Und das, obgleich die Pandemie den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung