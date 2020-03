Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Normalerweise ermutigt Starbucks (WKN: 884437) seine Kunden dazu, wiederverwendbare Becher mitzubringen. An einigen Standorten werden auch richtige Tassen angeboten. Aufgrund des Coronavirus plant die Kette jedoch, diesem Trend Einhalt zu gebieten.

“Wir setzen die Verwendung von privaten Tassen und von Geschirr in unseren Geschäften aus”, schrieb die Managerin der Kette, Rossann Williams, in einem offenen Brief an die Kunden. “Wir werden aber weiterhin den 10-Cent-Rabatt gewähren, wenn jemand einen eigenen Becher mitbringt oder im Laden trinkt.”

Wie geht Starbucks mit dem Coronavirus um?

Das Unternehmen tut darüber hinaus noch mehr. Es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, darunter:

Mehr bezahlte Stunden, um die Zeit für die Reinigung und Desinfektion der Geschäfte zu erhöhen

Bereitstellung von “szenariobasierten Verfahrensinformationen für unsere Ladenteams zur Meldung und Unterstützung aller Personen, die angeben, dass sie von dem Virus betroffen sind, einschließlich Unterstützung bei der Entscheidungsfindung zur Schließung von Geschäften”.

Reisebeschränkungen für Mitarbeiter des Unternehmens

Vertagung wichtiger Meetings

Diese Maßnahmen werden keine größeren Auswirkungen auf den Betrieb der Geschäfte haben, es sei denn, es werden Schließungen erzwungen. Es sind lediglich Verfahren, um mit einem möglichen ernsthaften Ausbruch des Virus umzugehen.

Gut vorbereitet

Starbucks geht sehr vernünftig mit dem Coronavirus um. Das Unternehmen geht kluge Schritte, die für die Verbraucher nicht unbedingt sichtbar sind, was dazu beiträgt, unnötige Panik zu vermeiden. Das Unternehmen akzeptiert auch, dass es zu kurzfristigen Schließungen kommen kann; dass es allerdings richtig ist, Geschäfte zu schließen, um die Gesundheit von Mitarbeitern und Kunden zu wahren. Hoffentlich werden sich die Wettbewerber von Starbucks inspirieren lassen.

The post Corona: große Veränderungen bei Starbucks appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Daniel B. Kline besitzt Aktien von Starbucks. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Starbucks. Dieser Artikel erschien am 5.3.2020 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2020