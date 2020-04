Dreieich (ots) - Die Coronakrise und ihre Folgen sind nicht nur für die Weltwirtschaft eine große Herausforderung, sondern auch für alle Anleger oder jene, die es werden wollen. Diese Warnung äußern Finanzexperten der Volksbank Dreieich eG ( http://www.vobadreieich.de ). "Der Weltmarkt verfügt über keine Vergleichs- oder Erwartungswerte. Eine Investition in Aktienwerte kann sich natürlich lohnen. Doch dafür sollte aber vorab unbedingt der Rat eines Experten eingeholt werden - beispielsweise um zu klären, ob eine bereits im Kurs gefallene Aktie auch tatsächlich als günstige Aktie gelten kann", sagt Marco Janotta von der Volksbank Dreieich eG ( http://www.vobadreieich.de ).Schnellkurs AktienmarktDass Aktien immer günstiger werden, reizt gestandene und potenzielle Anleger zum Kauf. Wer ein solches Wertpapier kauft, gibt Unternehmen Geld und wird dafür Miteigentümer einer Firma. Damit ein Käufer weiß, welche Aktien er kaufen sollte - oder lieber nicht - sollte er den Markt beobachten und mehr über die Unternehmen erfahren. Ein Indikator für die aktuelle Lage deutscher Aktienwerte ist der DAX, der Deutsche Aktien Index. Dieser zeigt an, wie sich die Werte von Unternehmen aktuell entwickeln. Hierbei sprechen wir von 30 deutschen Weltkonzernen, wie etwa BMW oder Bayer. Sie geben Aufschluss über die aktuelle Wirtschaftslage in Deutschland und sind wegweisend für Investoren.In Krisen zeigt diese Kurve des Leit-Indexes DAX nach unten. Kein Wunder - schließlich sinkt die Nachfrage, Lieferketten werden unterbrochen, Unternehmen treten kürzer und benötigen mehr Liquidität. Es ist damit vergleichsweise günstig, sich an Unternehmen zu beteiligen. Jetzt Aktien zu kaufen könnte bedeuten, finanziell als Miteigentümer zu profitieren, wenn es den Unternehmen wieder besser geht. "Die Frage ist nur: Wann wird das sein? In allen Lebensbereichen planen wir momentan kaum voraus, da wir keinerlei Anhaltspunkte haben, wie die Coronakrise weitergeht. Wie soll es dann die Wirtschaft tun? Hier kommt es auch auf die verschiedenen Branchen an, in welche man investiert", warnt Janotta.Richtig investierenDer Profi rät Anlegern, die auf eigene Faust investieren möchten, den Markt aufmerksam zu beobachten und erstmal kleinere Summen zu investieren. Erfolgsversprechend sind für ihn allerdings nur Investments, die auf Basis einer Vermögensstruktur entwickelt wurden. Die Volksbank Dreieich eG bietet ihren Kunden während der Corona-Zeit an, telefonisch mit einem Expertenteam aus Kapitalmarktspezialisten im persönlichen Gespräch eine solche individuelle Struktur der Vermögenswerte zu schaffen und mögliche Investments auf die persönlichen Bedürfnisse abzustimmen. "Eine zukunftsfähige Geldanlage muss durchdacht sein und zu individuellen Präferenzen und Möglichkeiten passen. Dann kann gerade aktuell ein Investment Erfolge bringen", sagt Janotta.Die Volksbank Dreieich eG ( http://www.vobadreieich.de ) ist eine deutsche Genossenschaftsbank mit Sitz in Dreieich. Die Universalbank mit Filialstruktur ist angetrieben von dem Wunsch, stets bestmöglichen Service zu bieten. Dafür baut die Bank digitale Lösungen immer weiter aus und bündelt hochklassige Beratungsexpertise. Daneben setzt sie sich über Spenden, Sponsoring und weitere Aktionen aktiv für die Region ein, zum Beispiel über die Crowdfunding-Plattform "Mit Herz für die Region".Pressekontakt:Volksbank Dreieich eG, Offenbacher Str. 2, 63303 Dreieich-Sprendlingen, 06103 95-3000, kontakt@vobadreieich.de, http://www.vobadreieich.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/135965/4563080OTS: Volksbank Dreieich eGOriginal-Content von: Volksbank Dreieich eG, übermittelt durch news aktuell