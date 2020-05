Corona-Zeiten schaffen (Corona-)Trends

Was werden wir unseren Enkeln erzählen, wenn wir irgendwann an (große Teile von) 2020 zurückdenken? Ich glaube, selbst wenn wir dieses Jahr mal wieder den heißtesten Juni seit Wetteraufzeichnungen oder den kältesten August seit Menschengedenken bekommen – am Ende wird uns doch Corona und die damit verbundenen Besonderheiten in besonderer Erinnerung bleiben.

Selbst genähte Masken, menschenleere Straßen, geschlossene Geschäfte, geschlossene Grenzen …



