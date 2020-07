In der Corona-Zeit suchen die Deutschen online deutlich häufiger nach Urlaub zu Hause - Griechenland liegt vor Mallorca

Hamburg (ots) - Ferien auf Balkonien, am Badesee oder an Nord- und Ostsee: Aufgrund der Corona-Pandemie haben die Suchanfragen rund um den Urlaub in heimischen Gefilden deutlich zugelegt. Das ist das Ergebnis einer Auswertung der Online-Visibility-Management-Plattform SEMrush (https://de.semrush.com) . Die Experten haben die deutschlandweiten Google-Suchanfragen von Juni 2016 bis Mai 2020 ausgewertet. Die Suchanfragen nach "Urlaub in Deutschland" stiegen von 18.100 monatlichen Eingaben im Mai 2019 auf 135.000 im Mai 2020 und damit auf mehr als Siebenfache. Ebenfalls 135.000 Anfragen verbuchte die Suchbegriffkombination "Ostsee Urlaub" im Mai 2020, was eine Steigerung von 170 Prozent innerhalb eines Jahres bedeutet. "Nordsee Urlaub" legte im selben Zeitraum von 33.100 Eingaben auf 74.000 zu und hat sich damit etwas mehr als verdoppelt. Nach "Urlaub zu Hause" und "Urlaub daheim" wurde im Mai 2020 rund neun- bzw. 14-mal so häufig gesucht wie im Mai 2019. Bei "Urlaubsorte Deutschland" beträgt die Steigerung 360 Prozent.Griechenland gewinnt - Mallorca verliertDen allgemeinen Begriff "Urlaub" gaben die Deutschen in diesem Mai um 33 Prozent weniger ein als im Jahr zuvor - ein Indiz dafür, dass die Reisefreudigkeit in Zeiten von Corona insgesamt weniger groß ist. Der Suchbegriff "Urlaub Europa" hingegen kommt auf eine Steigerung von 60 Prozent. Und auch "Griechenland Urlaub" legte zu - von 49.500 Anfragen im Vorjahr auf 60.500 im Mai 2020 und damit um rund 20 Prozent. Rückläufig sind die Zahlen hingegen für die liebste Urlaubsinsel der Deutschen: Mit 49.500 Anfragen im Mai 2020 nach "Mallorca Urlaub" beträgt der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr 33 Prozent. Auf vergleichsweise hohem Niveau mit 74.000 Anfragen steht im Mai 2020 die Kombination "Türkei Urlaub", hier beträgt der Rückgang zum selben Monat im Vorjahr 18 Prozent.Süddeutsche suchen verstärkt nach Urlaub an der NordseeIm Vergleich der Eingaben der Bewohner der unterschiedlichen Bundesländer über die vergangenen vier Jahre hinweg fällt auf, dass die Eingabehäufigkeit des Schlagworts "Bayern" insgesamt stark angestiegen ist - in vielen Bundesländern unabhängig von ihrer geografischen Lage um 300 oder sogar 400 Prozent. Dies könnte ein Hinweis auf die steigende Beliebtheit des Freistaats als Urlaubsland sein. Der Suchbegriff "Nordsee Urlaub" wird vor allem in den südlichen Bundesländern häufiger eingegeben als vier Jahre zuvor. In Bayern beträgt der Zuwachs 238 Prozent, in Baden-Württemberg 313 Prozent. Dies deutet darauf hin, dass es die Süddeutschen im Urlaub nun auch häufiger in den Norden zieht."Die Entwicklung der Suchanfragen zeigt deutlich, dass sich die Vorlieben der Deutschen aufgrund der Corona-Pandemie geändert haben und ein großer Teil von ihnen den Urlaub im eigenen Land verbringen will", erklärt Fernando Angulo, Head of Communications bei SEMrush .MethodikSEMrush analysierte, wie häufig die Bundesbürger nach Begriffen rund um das Thema Urlaub zu Hause, in Deutschland und Europa suchten. Dazu wurde für den Zeitraum von Juni 2016 bis Mai 2020 die Häufigkeit der Eingabe der jeweiligen Schlagwörter bei Google erhoben.Information für Journalisten: Auf Anfrage per Mail an semrush@frauwenk.de kann SEMrush Daten zu verschiedenen Themen innerhalb von 48 Stunden erheben.Über SEMrushSEMrush ist ein führendes SaaS-Unternehmen und bietet Unternehmen eine Plattform für End-to-end-Digital-Marketing und Suchmaschinenmarketing-Lösungen. Über 5 Millionen Kunden in mehr als 150 Ländern setzen auf SEMrush, darunter führende Marken wie Vodafone, Booking.com, eBay, HP und BNP Paribas sowie 25 Prozent der Fortune 500 Unternehmen. SEMrush wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts. https://de.semrush.comPressekontakt:Agentur Frau Wenk +++ GmbHTel.: +49 (0) 40 329047380E-Mail: semrush@frauwenk.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/130447/4640369OTS: SEMrushOriginal-Content von: SEMrush, übermittelt durch news aktuell