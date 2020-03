Corona: Wie können Sie Ihr Unternehmen schützen? Arbeiten im virtuellen Büro mit alfaview® (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Das Coronavirus legt aktuell ganze Betriebe lahm. Besteht nurein einziger Kontaktfall, werden ganze Abteilungen unter Quarantäne gestelltoder Unternehmen sogar vorübergehend ganz geschlossen.Das Bildungsunternehmen alfatraining zeigt, gerade in Zeiten von COVID-19, wiealternative Arbeitsmodelle funktionieren können. Das Unternehmen beschäftigtüber 600 feste und freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Eine Vielzahl derBelegschaft hat die Möglichkeit, vollständig virtuell über dasVideokonferenzsystem alfaview® im digitalen Büro zu arbeiten.Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch Kundinnen und Kunden vonalfaview® sind in Online-Meeting-Räumen vernetzt und können ohneInfektionsrisiko weiterarbeiten. Selbst Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, diesich vorsorglich in Quarantäne befinden, können über das Online-Büro alfaview®von zuhause aus mit Kolleginnen und Kollegen, aber auch Kundinnen und Kundenvernetzt werden - in Echtzeit und face-to-face. Kundinnen und Kunden desBildungsunternehmens alfatraining haben die Möglichkeit, von zuhause imvirtuellen Klassenraum unterrichtet zu werden.Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich im digitalen Unternehmen mitLive-Videos in Fernsehqualität sehen, Dokumente teilen und gemeinsam im Team anProjekten arbeiten. Die Software des deutschen Unternehmens alfaview machtstabile Live-Meetings von 30, 50 oder 100 Personen möglich. Im Gegensatz zubislang bekannten Produkten am Markt, wie Adobe Connect, Teams oder Zoom, bietetalfaview® eine intuitive Benutzeroberfläche sowie höchste Stabilität undQualität von Video und Audio im Rahmen einer digitalen Veranstaltung.Mit alfaview® können Meetings, die Dienstreisen ins Ausland erfordern, ebenfallsbequem über das DSGVO-konforme Videokonferenzsystem alfaview® durchgeführtwerden. Mit dem virtuellen Meeting- und Klassenraum alfaview® kann alfatraininginternationale Geschäftsbeziehungen auch vor dem Hintergrund der aktuellenReisewarnungen aufrechterhalten.Die Corona-Pandemie zeigt weltweit, wie dringend Unternehmen ihre Prozessedigitalisieren müssen, um Arbeitsstrukturen und -prozesse auch digital umsetzenzu können.Digitalisieren Sie Ihr Unternehmen und ermöglichen Sie Homeoffice-Optionen fürIhre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Beraten Sie Ihre Kundinnen und Kundenlive im virtuellen Büro und organisieren Sie weltweit Konferenzen mit alfaview®.https://alfaview.comPressekontakt:Claudia Baum, 0721-35450300, info@alfaview.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/142050/4543448OTS: alfaview GmbHOriginal-Content von: alfaview GmbH, übermittelt durch news aktuell