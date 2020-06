Berlin (ots) - Zu der heute vorgestellten Corona-Warn-App der Bundesregierung erklärt Bundesärztekammer-Präsident Dr. Klaus Reinhardt:"Die neue Corona-Warn-App der Bundesregierung ist ein geeigneter Baustein einer Strategie gegen die Corona-Epidemie in Deutschland. Sie kann dabei helfen, Infektionsketten zu erkennen und dann zu unterbrechen. Voraussetzung dafür ist, dass möglichst viele Menschen das Programm installieren und teilnehmen.Niemand ist zur Nutzung der App verpflichtet. Jeder sollte sich aber gründlich mit den Möglichkeiten dieser Anwendung auseinandersetzen. So schützen Nutzer mit dieser App nicht nur ihr näheres Umfeld, sie leisten auch einen wesentlichen Beitrag zur Gesunderhaltung der Gesellschaft als Ganzes. Darüber lohnt es sich, nachzudenken."Weitere Informationen zur Corona-Warn-App unter www.zusammengegencorona.deDie App kann in den App-Stores von Google und Apple heruntergeladen werden:- Apple iOS(https://apps.apple.com/de/app/corona-warn-app/id1512595757)- Google Android(https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rki.coronawarnapp)Pressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel.: (030) 400456700Fax: (030) 4004 56707EMail: presse@baek.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/9062/4625199OTS: BundesärztekammerOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell