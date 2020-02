Das Corona-Virus offenbart Chinas gewachsene Bedeutung

Liebe Leser,

in China beherrscht das Corona-Virus schon seit einiger Zeit die Schlagzeilen. Das tägliche Leben ist massiv betroffen und das halbe Land sitzt am falschen Ort fest. Wäre 2020 ein normales Jahr könnte man erwarten, dass sich in den letzten Tagen eine große Reisewelle in Bewegung gesetzt hätte.

Die Ferien zum chinesischen Neujahr gehen zu Ende und ein jeder ...



