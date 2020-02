Corona Virus, die Zweite

Es schien so, als sei zumindest die Börse immun gegen das Corona Virus. Trotz steigender Ausbruchzahlen und Toten in China kletterte die Wallstreet auf zu neuen All Time Highs. Wenn die Stimmung gut an der Börse ist, tun sich die Börsianer leicht, schlechte Nachrichten zu ignorieren und zu verdrängen.

