Corona-Virus: Schulen und Hochschulen können ab sofort kostenlos einen 3D Online-Campus der WBS GRUPPE und TriCAT nutzen

Berlin (ots) - Schulen, Universitäten und Fachhochschulen können aufgrund der Corona-Krise den Unterricht nur eingeschränkt fortführen. Vielfach fehlt es an den technischen Möglichkeiten für virtuelles Lernen. Daher stellen die WBS GRUPPE und das Software-Unternehmen TriCAT ab sofort den mehrfach ausgezeichneten Online-Campus WBS LearnSpace 3D® kostenlos zur Verfügung. Erste Hochschulen nutzen das Angebot bereits.Im WBS LearnSpace 3D® können Studentinnen und Studenten sowie Schülerinnen und Schüler mit einem individuellen Avatar an Vorlesungen, Seminaren oder dem klassischen Schulunterricht teilnehmen, ohne das Haus bzw. das eigene Zimmer zu verlassen. Die Kurse lassen sich so unter realen Bedingungen durchführen, da sich die Teilnehmenden mit ihrem eigenen Avatar frei bewegen und miteinander kommunizieren können."Die WBS GRUPPE steht mit Ihren Marken nicht nur für eine Vielzahl von digitalen Bildungsangeboten. Sie ist auch ein Pionier der Gemeinwohl-Ökonomie-Bewegung. Nachhaltigkeit und soziales Engagement gehören zu unserer Unternehmenskultur. Gerade in diesen schwierigen Zeiten möchten wir daher Bildungseinrichtungen dabei unterstützen, weiterhin Wissen und Kompetenzen zu vermitteln", betont Joachim Giese, Vorstand der WBS GRUPPE.Eine der Bildungseinrichtungen, die den WBS LearnSpace 3D® bereits nutzt, ist die FH Burgenland in Österreich. Mag. Georg Pehm, Geschäftsführer der FH Burgenland, kommentiert die Zusammenarbeit: "Ein Teil unserer Weiterbildungs-Masterstudien finden bereits seit 2016 online im WBS LearnSpace 3D® statt. Seitdem realisieren wir ein 100% sicheres Bildungsangebot, was uns in dieser Zeit des Coronavirus natürlich besonders zugutekommt."Alle Informationen finden Sie unter: https://www.wbsakademie.de/kostenlos-online-lernen/Mehrfach ausgezeichnet: Der WBS LearnSpace 3D®Der WBS LearnSpace 3D® wurde von der WBS GRUPPE gemeinsam mit dem Software-Unternehmen TriCAT entwickelt und erstmals 2017 auf der Bildungsmesse Learntec vorgestellt. Die Unternehmen sicherten sich mit dem Projekt unter anderem den eLearning Award des gleichnamigen Fachmagazins in der Kategorie "3D-Lernwelt" und gingen als Gewinner aus dem regionalen Vorentscheid des Digital Champions Award hervor, den die Telekom gemeinsam mit der Wirtschaftswoche verleiht.Weitere Informationen zum WBS LearnSpace 3D® sind unter folgendem Link abrufbar: https://www.wbsakademie.de/wbs-learnspace-3d/Über die WBS GRUPPEDie WBS GRUPPE ( http://www.wbs-gruppe.de ) ist einer der größten Bildungsanbieter in Deutschland mit einer Praxiserfahrung von 40 Jahren. Zur WBS GRUPPE gehören die Gesellschaften WBS TRAINING AG und die WBS TRAINING SCHULEN gGmbH. Die WBS GRUPPE bietet unter den Marken WBS TRAINING, WBS AKADEMIE und WBS SCHULEN vielfältige Bildungsangebote an. Die WBS TRAINING führt geförderte Weiterbildungen und Umschulungen in verschiedenen Bereichen durch. Die WBS AKADEMIE vermittelt berufsbegleitend Fachwissen, Soft Skills und Führungskompetenzen in digitalen Seminaren sowie staatlich anerkannten Aufstiegsfortbildungen und Masterstudien. Die WBS SCHULEN runden das Angebot mit Ausbildungen, Umschulungen und Weiterbildungen in den Bereichen Gesundheit, Pflege und Soziales ab. Aktuell beschäftigt die WBS GRUPPE über 1.400 Mitarbeiter/-innen an über 200 Standorten. Die Kerngesellschaft WBS TRAINING AG ist seit 2016 nach der Gemeinwohlökonomie zertifiziert. Vorstände der Aktiengesellschaft sind Heinrich Kronbichler und Joachim Giese.Über TriCATTriCAT ist ein marktführendes Unternehmen im Bereich von virtuellen 3D Lern- und Arbeitswelten, Virtual Classrooms und -Academy. Wir setzen Maßstäbe bei technologischen Entwicklungen und arbeiten permanent an innovativen Lösungen, um Lernen und Zusammenarbeit wirtschaftlich und nachhaltig zu gestalten. Gegründet im April 2002, hat sich das Unternehmen schnell zu einem anerkannten Spezialisten auf dem Feld moderner, technologiegestützter Aus- und Weiterbildung entwickelt. Bereits seit 2006 forscht und entwickelt das Unternehmen mit Partnern aus Industrie und Wissenschaft zu virtuellen 3D Lern- und Arbeitswelten. Langjährige Erfahrung, mehrfach ausgezeichnete Lösungen sowie ein innovatives und breites Produktangebot, machen TriCAT hier zum führenden Anbieter in Deutschland.Pressekontakt:Luisa Lindenthal | luisa.lindenthal@tonka-pr.com | 030.403647.613Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139061/4556997OTS: WBS GRUPPEOriginal-Content von: WBS GRUPPE, übermittelt durch news aktuell