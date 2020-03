Stuttgart/Mainz (ots) - Vor dem Hintergrund der Corona-Krise wird es am heutigen Freitag, 13. März 2020, zwei Live-Übertragungen im SWR Fernsehen geben. Um 13:56 Uhr läuft ein 30-minütiges "SWR Extra: Corona-Virus in Baden-Württemberg - Wie reagiert die Landesregierung?" Die baden-württembergische Landesregierung will in einer Sondersitzung des Kabinetts über weitere Maßnahmen gegen die Corona-Krise entscheiden. Diskutiert werden unter anderem allgemeine Schulschließungen. Die Pressekonferenz ist ab 13:56 Uhr im Livestream zu sehen. Moderation: Stephanie Haiber.Ab 16.30 Uhr tritt die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer vor die Presse, auch dies überträgt das SWR Fernsehen live. Für diese Sendung übergibt "Kaffee oder Tee" nach Mainz.Ab 20:15 Uhr wird es überdies ein ARD extra unter dem Titel "Corona in Deutschland" geben, Moderation: Fritz Frey.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendungen auf www.ardmediathek.de/swr/ zu sehen.Über weitere aktuelle Programmänderungen halten wir Sie auf dem Laufenden.Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4546784 OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell