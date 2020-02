Corona-Virus: Land unter?

Liebe Leser,

jetzt ist das Corona-Virus leider doch noch angekommen. Faktisch hat es in Italien eine kleine Panik ausgelöst – dort gibt es jetzt mehr als 200 Infizierte. In Deutschland wie auch in anderen Ländern ist damit gleichzeitig etwas Panik an den Börsen ausgebrochen. Alle Börsenampeln sind auf gelb geschaltet. In einigen Branchen geht bereits die „rote" Ampel an.



