Corona: Ungarische Spitzenpolitiker in Quarantäne

BUDAPEST (dpa-AFX) - Das Coronavirus hat die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban im bisher vergleichsweise weniger belasteten Ungarn erreicht.



Kanzleramtsminister Gergely Gulyas wurde wegen einer möglichen Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2 unter häusliche Quarantäne gestellt, wie die staatliche Nachrichtenagentur MTI am Donnerstag berichtete. Ebenso erging es demnach Gulyas' Stellvertreter Balász Orban. Grund für die Maßnahme sei, dass beide an einem privaten Fest teilgenommen hätten, bei dem der nachweislich mit dem Coronavirus infizierte Kommunikationschef der regierenden Partei Fidesz, Istvan Hollik, dabei war.

Hollik hatte nach Angaben des regierungskritischen Nachrichtenportals "24.hu" erklärt, bei dem Fest habe es sich um eine Gartenparty unter freiem Himmel mit wenig Teilnehmern gehandelt. Wegen seiner Erkrankung war das für dieses Wochenende geplante Festival Tranzit im Plattensee-Ort Tihany abgesagt worden, bei dem der rechtsnationale Regierungschef Orban eine Rede halten wollte.

In Ungarn mit einer Bevölkerung von rund zehn Millionen lag die Zahl der Neuinfektionen am Donnerstag bei 91 binnen 24 Stunden. Das waren fast so viele wie am Höhepunkt der Pandemie vom 24. April, als in dem Land 99 neue Fälle gezählt wurden. An diesem Freitag will die Regierung in Budapest neue Corona-Vorsichtsmaßnahmen beschließen. Derzeit gilt Maskenpflicht in geschlossenen öffentlichen Räumen mit Ausnahme von Gaststätten, auch Abstände müssen eingehalten werden./kl/DP/eas