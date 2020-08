Corona-Teststation an der A3 vorübergehend geschlossen

PASSAU (dpa-AFX) - Eine Corona-Teststation an der Autobahn 3 bei Passau war in der Nacht zu Samstag vorübergehend geschlossen.



40 ehrenamtliche Helfer unter Leitung des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) sprangen ein, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, wie ein BRK-Sprecher mitteilte. Mitarbeiter des privaten Betreibers Eurofins hätten die Teststation plötzlich verlassen. Die Hintergründe seien noch unklar. "Die Teststation war mindestens eine Stunde geschlossen", sagte der Sprecher. Am frühen Morgen habe Eurofins den Betrieb wieder aufgenommen.

In Bayern war es vor kurzem bereits zu massiven Problemen bei Corona-Tests gekommen. Insgesamt erfuhren 44 000 Personen ihre Testergebnisse nicht oder nur stark verzögert, darunter auch 949 positiv Getestete./miu/DP/nas