Corona in Seniorenheimen: Das Virus fernhalten / Kommentar von Thomas Steiner

Es sind die Älteren und Ältesten, die vom Virus besonders bedroht sind. Waren unter den Infizierten bislang relativ viele Jüngere, die das Virus vielleicht aus dem Skiurlaub mitgebracht oder im Partybetrieb mitgenommen hatten, so sind es nun mehr und mehr die Menschen, die nicht mehr mobil sind, die sich nicht groß oder gar nicht mehr von Zuhause wegbewegen. Das Virus kommt zu ihnen. So weit wie in Spanien oder Italien sind wir noch lange nicht. Aber damit das nicht passiert, bedarf es nun erst recht der Einsicht und des Mitwirkens aller.