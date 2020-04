Corona-Pandemie belastet deutlich Südkoreas Wirtschaft

SEOUL (dpa-AFX) - Südkoreas Wirtschaft bekommt immer stärker die Folgen der Coronavirus-Pandemie zu spüren.



Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der viertgrößten Volkswirtschaft Asiens schrumpfte im ersten Quartal 2020 im Vergleich zum Quartal davor um 1,4 Prozent. Es war der stärkste Rückgang in einem Quartal seit der globalen Finanzkrise 2008. Das geht aus Zahlen hervor, die die südkoreanische Zentralbank am Donnerstag veröffentlichte. Im Jahresvergleich wuchs die Wirtschaft um 1,3 Prozent - so schwach wie seit dem dritten Quartal 2009 nicht mehr.

Der Konsum ging in den ersten drei Monaten den Angaben zufolge im Vergleich zum vierten Quartal des Vorjahres um 6,4 Prozent zurück. "Die Exporte fielen um zwei Prozent wegen des Rückgangs bei Fahrzeugen, Maschinen und chemischen Produkten, und trotz eines Anstiegs bei Halbleitern", hieß es von der Zentralbank. Südkorea ist stark vom Export abhängig. Zu den wichtigsten Ausfuhrgütern zählen neben Halbleitern auch petrochemische Produkte, Autos, Schiffe, Maschinen sowie Smartphones und Flachbildschirme.

Auf der Produktionsseite schrumpften das verarbeitende Gewerbe und die Dienstleistungen. Doch die Investitionen im Baugewerbe und in Sachanlagen stiegen.

Südkorea hat bereits eine Reihe von Stützungsprogrammen für die Wirtschaft und des Arbeitsmarkts vorgelegt, um sich gegen die Folgen der Pandemie zu stemmen. Die Programme, die unter anderem Geldspritzen für finanzschwache Unternehmen, den Ankauf von Firmenanleihen sowie Lohnzuschüsse umfassen, erreichen ein Volumen von mehr als 185 Billionen Won (etwa 139 Milliarden Euro)./dg/DP/fba