Corona-Pandemie - Ein Virus als Chance fürs Klima

Corona zeigt von Kriegs- und Nachkriegsnöten nie betroffenen Menschen, dass es existenzielle Bedrohungen auf der Welt gibt, die alles über den Haufen werfen. Zu ihnen gehören Krieg, Krankheit, Klimawandel. Das Coronavirus bietet in weiterer Hinsicht eine Chance. Die Epidemie löst Verwerfungen in der Wirtschaft aus, die nach der Krise begradigt werden müssen. Zusätzliche Investitionen oder Konjunkturprogramme werden nötig sein. Wenn solche Instrumente in die Hand genommen werden, dann sollten sie vor allem grün sein.