Corona-Neuinfektionen steigen in Hessen weiter an

WIESBADEN/OFFENBACH (dpa-AFX) - Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen ist in Hessen um 152 Fälle gestiegen.



Im Land sind damit mittlerweile 14 809 Corona-Fälle registriert worden, wie das Sozialministerium in Wiesbaden am Dienstag mitteilte (Stand: 14.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Sars-CoV-2 veränderte sich erneut nicht und lag unverändert bei 528.

Die Stadt Offenbach liegt nach Angaben des Ministeriums weiter über einem kritischen Messwert. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen - die sogenannte 7-Tage-Inzidenz - kletterte erneut und belief sich demnach auf 54,4 Fälle.

Eine spürbare Zunahme dieses Wertes habe es auch in Wiesbaden gegeben. Eine von Bund und Ländern vereinbarte Schwelle für verschärfte Beschränkungen des öffentlichen Lebens liegt bei einer 7-Tage-Inzidenz von 50. In Hessens Landeshauptstadt betrug der Wert den Angaben zufolge bei 40,9./glb/DP/nas