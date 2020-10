Corona-Neuinfektionen in Lettland erreichen erneut Rekordwert

RIGA (dpa-AFX) - In Lettland hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen erneut einen Rekordwert erreicht.



In dem baltischen EU-Land wurden am Donnerstag 109 positive Tests innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie die nationale Gesundheitsbehörde in Riga mitteilte. Dies ist der höchste Anstieg binnen eines Tages seit Beginn der Pandemie. Der bisherige Höchstwert lag bei 95 Neuinfektionen - er wurde Ende September erfasst.

Lettland mit seinen 1,9 Millionen Einwohnern verzeichnete insgesamt bislang 2370 bestätigte Infektionen und 40 Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus. Damit gehört der Baltenstaat zu den am wenigsten von der Pandemie betroffenen Ländern in Europa. Wie in vielen anderen EU-Staaten nahmen die Infektionszahlen zuletzt aber zu.

Im Kampf gegen das Virus hat die Regierung in Riga die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr wiedereingeführt. Wie schon vorübergehend im Frühjahr müssen Fahrgäste in Bussen, Straßenbahnen und Zügen seit dem 7. Oktober Mund und Nase bedecken. Weiter gelten Abstandsregeln und Hygienevorschriften. Auch die Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen bleibt beschränkt.

Weitergehende Maßnahmen sind vorerst nicht geplant. Regierungschef Krisjanis Karins sagte am Dienstag im Rundfunk, dass das Kabinett gegenwärtig nicht erwäge, erneut einen Ausnahmezustand ausrufen. "Wir müssen lernen, unter den Bedingungen des Virus so normal wie möglich zu leben". Bei disziplinierter Befolgung der geltenden Regeln und Empfehlungen können erhebliche Einschränkungen vermieden werden./awe/DP/stw