Corona: Mehr Angst um Unternehmenserfolg als um Gesundheit

Düsseldorf (ots) - Wie groß ist die Angst der Deutschen vor dem Coronavirus(SARS-CoV-2)? Wie beeinflusst die aktuelle Situation den Arbeitsalltag indeutschen Büros und Fabriken? Und welche Maßnahmen ergreifen Unternehmenbislang? Die Jobplattform StepStone hat am Dienstag (3.3) mehr als 4.000Menschen befragt, um herauszufinden, wie sich das Virus bislang auf dieArbeitswelt auswirkt. Demnach macht sich die Mehrheit wenig Sorgen um ihreGesundheit. Allerdings rechnen viele damit, dass sich die aktuelle Situationnegativ auf den Erfolg ihres Unternehmens auswirken wird. Nahezu alle Befragtenwurden am Arbeitsplatz bereits mit speziellen Maßnahmen konfrontiert."Die Ergebnisse unserer Befragung zeigen, dass die Mitarbeiter in deutschenUnternehmen eher gelassen sind", sagt Dr. Anastasia Hermann, Studienleiterin beiStepStone. "Die große Mehrheit der Befragten fühlt sich von ihren Arbeitgeberngut informiert. Unternehmen in Deutschland kommunizieren erfolgreich undschaffen es, Mitarbeitern die Unsicherheit zu nehmen. Sie sichern außerdem dieProduktivität im Job durch Angebote wie zum Beispiel Homeoffice oder flexibleArbeitszeiten für die Betreuung von Kindern oder Angehörigen."Die Ergebnisse der aktuellen StepStone Studie im Überblick:- 46 Prozent der Befragten haben Sorge, dass das Coronavirusnegative Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg hat. Dass sie Angsthaben, sich mit dem Virus zu infizieren, meinten dagegen nur 34Prozent. Noch geringer ist die Sorge vor Versorgungsengpässen, z.B.knappen Lebensmitteln (27 Prozent).- 54 Prozent der Befragten sorgen sich nicht wegen desCoronavirus.- Corona wirkt sich in manchen Unternehmen bereits auf dieArbeitsweise der Belegschaft aus: 29 Prozent der Befragten gaben an,dass Projekte wegen der aktuellen Situation verschoben worden seien.23 Prozent gaben an, dass ihr Team durch das Coronavirus in ihrerProduktivität eingeschränkt sei. Nur 16 Prozent sind der Meinung,dass wegen Corona insgesamt weniger gearbeitet wird.Corona: Knapp die Hälfte der Beschäftigten spürt Auswirkungen im Job- Allgegenwärtiges Thema: 96 Prozent der Befragten gaben an, dassdas Coronavirus derzeit Gesprächsthema bei der Arbeit sei - bei 52Prozent von ihnen täglich, bei 21 Prozent sogar mehrmals täglich.- Bei 43 Prozent beeinflusst das Thema den Arbeitsalltag. Diehäufigsten Veränderungen sind neue Verhaltensvorschriften (65Prozent).Große Mehrheit der Unternehmen sagt Dienstreisen ab- Bei 47 Prozent der Befragten wurden Dienstreisen in betroffeneRegionen abgesagt, bei weiteren 27 Prozent wurden sämtlicheDienstreisen storniert.- 42 Prozent gaben an, dass in ihrem Unternehmen die Teilnahme anexternen Veranstaltungen (z.B. Messen, Fortbildungen) untersagtworden sei. Bei gut einem Drittel (36 Prozent) wurden auchFirmenveranstaltungen abgesagt.- Von denjenigen, die im Job beeinträchtigt sind, muss derzeitfast jeder Zehnte (9 Prozent) von zu Hause arbeiten. Aber auch externhat die unsichere Lage Folgen: 28 Prozent gaben an, dass sie vonLieferengpässen betroffen seien, bei 12 Prozent arbeitenDienstleister derzeit nur noch eingeschränkt oder sogar gar nichtmehr.Mitarbeiter fühlen sich gut informiert- Die Mehrheit der Befragten gab an, dass ihr Arbeitgeberrechtzeitig zum Thema kommuniziert habe (60 Prozent) und dieUnternehmensleitung sie gut informiert habe (57 Prozent).- 61 Prozent sind der Meinung, dass ihre Unternehmensführung dierichtigen Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter trifft.Corona: Diese Maßnahmen ergreifen Arbeitgeber in Deutschland- 80 Prozent informieren über Prävention, Verhaltensweisen undHygiene.- 72 Prozent treffen Präventionsmaßnahmen, d.h. sie stellenDesinfektionsmittel bereit, verbieten Händeschütteln usw.- 22 Prozent bieten ihren Mitarbeitern an, zu Hause zu arbeiten.- 43 Prozent fordern Mitarbeiter mit Erkältungssymptomen gezieltauf, nicht zur Arbeit zu kommen oder von zu Hause aus zu arbeiten.- 38 Prozent fordern Mitarbeiter, die in betroffene Regionengereist sind, auf, nicht zur Arbeit zu kommen oder von zu Hause auszu arbeiten.- 53 Prozent der Unternehmen sagen Dienstreisen ab.- 19 Prozent flexibilisieren Arbeitszeiten und Arbeitsorte, umKinderbetreuung und Pflege zu ermöglichen.- 47 Prozent hätten grundsätzlich die Möglichkeit, eine Zeit langzu Hause zu arbeiten. Weitere 22 Prozent könnten dies zumindest mitEinschränkungen tun.Über diese StepStone StudieDie Jobplattform StepStone hat am 3. und 4. März 2020 mehr als 4.000 Menschenonline befragt. Die Umfrage befasst sich mit der Frage, wie sich die Ausbreitungdes Coronavirus in Deutschland derzeit auf die Arbeitswelt auswirkt. ZurDemografie der Umfrageteilnehmer (sämtliche Prozentzahlen gerundet): 51 Prozentder Umfrageteilnehmer sind weiblich, 49 Prozent männlich. 21 Prozent derBefragten sind als Führungskraft in einem Unternehmen beschäftigt, 66 Prozentals Fachkraft in Industrie und/oder Büro und bei den weiteren Umfrageteilnehmernhandelt es sich u.a. um Trainees, Young Professionals und Selbstständige. 54Prozent verfügen über einen Hochschulabschluss, 22 Prozent über ein Abitur und24 Prozent über einen Hauptschulabschluss oder die Mittlere Reife. Mit 58Prozent arbeiten die meisten der Befragten in einer Großstadt mit mehr als100.000 Einwohnern. 16 Prozent der Befragten sind bei einem Unternehmen mit mehrals 5.000 Mitarbeitern beschäftigt, 15 Prozent bei Unternehmen mit 1.000 bis5.000 Mitarbeitern und 34 Prozent bei kleineren Unternehmen mit maximal 100Mitarbeitern. Besonders stark vertreten sind die Branchen Gesundheitswesen undsoziale Dienste (9,5 Prozent), Groß- und Einzelhandel (8 Prozent), IT undInternet (7 Prozent) sowie Fahrzeugbau (7 Prozent).Weitere Informationen zur Studie auf Anfrage via presse@stepstone.de.Hinweis für Journalisten: Gern stellen wir Ihnen auf Anfrage Informationen zurVerfügung, welche Maßnahmen das Unternehmen StepStone angesichts der aktuellenSituation ergriffen hat.Über StepStoneMit StepStone finden Menschen ihren Traumjob. StepStone beschäftigt mehr als3.600 Mitarbeiter und betreibt neben www.stepstone.de Online-Jobplattformen inweiteren Ländern. 