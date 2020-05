Corona-Lockerungen: Estland öffnet Einkaufszentren zum 11. Mai

TALLINN (dpa-AFX) - Estland lockert seine Schutzmaßnah0men zum Schutz vor dem Coronavirus und öffnet zum 11. Mai unter strengen Auflagen wieder die Einkaufszentren im Land.



Die Regierung in Tallinn billigte am Dienstag den Vorschlag von Wirtschaftsminister Taavi Aas. Neben Geschäften und Dienstleistern dürfen in den Zentren auch Restaurants und Cafés wieder ihre Türen öffnen, an denen Essen vor Ort verzehrt werden kann. Freizeiteinrichtungen für Kinder und Erwachsene wie Kinos, Bowlingbahnen oder Spielbereiche bleiben geschlossen.

Besucher der Einkaufszentren sind angehalten, im Geschäft eine Gesichtsmaske zu tragen oder Mund und Nase zu bedecken. Es gilt weiter die sogenannte 2 + 2-Regel, wonach nicht mehr als zwei Personen zusammen sein dürfen und sie einen Abstand von mindestens zwei Metern zu anderen Personen einhalten müssen.

Mit der Öffnung der seit Ende März geschlossenen Einkaufszentren soll die Wirtschaft des baltischen EU- und Euro-Landes gestützt werden. "Die Lockerung der Beschränkungen wird dazu beitragen, den Mitarbeitern von Einkaufszentren und den damit verbundenen Bereichen wie Großhandel, Dienstleistungen und Transport ein Einkommen zu sichern", erklärte Aas.

Der estnische Handelsverband begrüßte die Entscheidung. Die Wiedereröffnung sei eine Voraussetzung für das Überleben der in Einkaufszentren tätigen Geschäfte, sagte Verbandschefin Nele Peil. Nach Schätzungen werden in Estland 40 Prozent des Einzelhandelsumsatzes in Einkaufszentren erzielt. Etwa 20 000 Mitarbeiter sind von deren Schließung betroffen.

Estland mit seinen rund 1,3 Millionen Einwohnern verzeichnete bislang 1711 bestätigte Coronavirus-Infektionen und 55 Todesfälle. Im Kampf gegen das Virus hatte die Regierung in Tallinn einen bereits einmal verlängerten landesweiten Notstand bis zum 17. Mai ausgerufen./awe/DP/fba