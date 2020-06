Corona-Lockerungen - Auf eigene Verantwortung

Straubing (ots) - An die Stelle staatlicher Verbote und Gebote tritt in diesen Tagen vielfach das Vertrauen in ein allgemeines Verantwortungsgefühl. Recht viel anders geht es auch gar nicht. Der wirtschaftliche, gesellschaftliche und auch kulturelle Schaden eines unbefristeten Lockdowns wäre nicht zu rechtfertigen. Operation gelungen, Patient tot - so lautete dann womöglich der Befund, wenn irgendwann ein Impfstoff gegen das Coronavirus gefunden ist. Die vergangenen Wochen haben aber auch gezeigt, dass die Menschen im Land zu sehr viel Disziplin und Rücksichtnahme imstande sind. Das macht Hoffnung.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122668/4622376OTS: Straubinger TagblattOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell