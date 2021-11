Corona, Lockdown und Ihr Geld

Liebe Leser,

die Diskussion um die Corona-Lockdowns will in Deutschland kein Ende nehmen. Im Gegenteil, die Zahlen steigen, die Diskussion gewinnt an Fahrt. Nun werden auch erste Lockdowns oder Teil-Lockdowns gegen „alle“ Bürgerinnen und Bürger fällig. Dies kann aus wirtschaftlicher Sicht theoretisch eine Krise verschärfen, die wir ohnehin sehen.

Die Lieferketten sind weiterhin deutlich unterbrochen. Die Rohstoffpreise sind auf viel zu hohem Niveau, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung