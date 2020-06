Die Corona-Krise und ihre Folgen - haben wir richtig reagiert? / phoenix und Stuttgarter Zeitung laden Zuschauer und Leser zu offener Diskussion ein / Dienstag, 23. Juni 2020, 18.30 Uhr in Stuttgart

Bonn (ots) - Zwischen Existenz-Ängsten und Sorge um die Gesundheit - nach wie vor ist Deutschland im Ausnahmezustand. Nach Wochen der Kontaktbeschränkungen greifen zwar erste Lockerungen, doch noch immer können nicht alle Kinder und Jugendliche regelmäßig in die Kita oder Schule gehen, jonglieren Eltern zwischen Homeoffice und Homeschooling. Zugleich werden die Folgen für die Wirtschaft immer deutlicher spürbar: Der Export ist im Mai um 30 Prozent eingebrochen. Millionen Menschen müssen wegen Kurzarbeit mit weniger Geld auskommen und sorgen sich um ihre Arbeitsplätze. Etliche Unternehmen bangen weiter um ihre Existenz.Der Ereignis- und Dokumentationskanal phoenix und die Stuttgarter Zeitung laden die Bürgerinnen und Bürger in und um Stuttgart ein, offen zu diesem Thema zu diskutieren. Rechtfertigt die Gefahr für die Gesundheit derart drastische Eingriffe in das Leben der Menschen? Waren die strengen Kontaktbeschränkungen übertrieben? Wie hoch ist der Preis für Industrie, Handel und Kultureinrichtungen? Wie geht es Familien in der Situation? Wie geht es in Schulen und Kitas weiter? Wie ist die Lage in den Pflegeheimen? Was sagen die Stuttgarter und Stuttgarterinnen zu den Hygiene-Demos?Die Gelegenheit zur Diskussion gibt es in der Talksendung "wir müssen reden: der phoenix-Bürgerabend", die am Dienstag, den 23. Juni 2020, um 18.30 Uhr im Zentrum von Stuttgart aufgezeichnet wird. Hygienevorschriften und Abstände werden bei der Aufzeichnung eingehalten. Moderieren werden Christina von Ungern-Sternberg und Alfred Schier.Interessierte, die mitdiskutieren wollen, mailen bitte an wirmuessenreden@phoenix.de oder rufen an unter: 030/20267-120.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4622112OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell