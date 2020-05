Corona-Krise lässt Gewinn des US-Autoriesen General Motors einbrechen

Weitere Suchergebnisse zu "General Motors":

DETROIT (dpa-AFX) - Milliardenschwere Belastungen aufgrund von Werksschließungen und Absatzproblemen in der Corona-Krise haben den Gewinn von General Motors (GM) einbrechen lassen.



Im ersten Quartal sank der Überschuss im Jahresvergleich um fast 90 Prozent auf 294 Millionen Dollar (272 Mio Euro), wie der größte US-Autobauer am Mittwoch in Detroit mitteilte. Die Erlöse fielen um gut sechs Prozent auf 32,7 Milliarden Dollar. Trotz der starken Rückgänge übertrafen die Ergebnisse die Prognosen der Analysten deutlich, die Aktie reagierte vorbörslich zunächst mit kräftigen Kursgewinnen.

Sonderkosten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie drückten den bereinigten Betriebsgewinn dem Unternehmen zufolge um 1,4 Milliarden Dollar. GM hatte im vergangenen Quartal zunächst die Produktion in China und dann auch in Nord- und Südamerika aussetzen müssen, was die Bilanz enorm belastete. In China lief der Betrieb schon Mitte Februar schrittweise wieder an, nun gab der Konzern bekannt, am 18. Mai auch die Fertigung in den USA und Kanada wieder aufnehmen zu wollen - allerdings unter weitreichenden Sicherheitsvorkehrungen./hbr/mis