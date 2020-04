Corona-Krise: So retten wir unsere Lieblingsunternehmen / LongLiveTheBlock.org bringt Unterstützer und Unternehmen unkompliziert zusammen. (AUDIO)

Berlin (ots) - Die knusprigen Brötchen vom Lieblingsbäcker, frische Tulpen vom netten Blumenverkäufer an der Ecke oder der Abend mit Freunden beim Italiener des Vertrauens. Soll das alles der Vergangenheit angehören? Hoffentlich nicht.Auch wenn der Corona-Virus das Leben eines jeden einzelnen von uns verändert, treffen die verhängten Kontaktsperren und Maßnahmen vor allem kleine Unternehmen besonders hart. Sternekoch Johann Lafer kennt die Restaurant- und Gastroszene:O-Ton Johann Lafer (0:08)"Wir brauchen unsere Restaurants! Cafés, Eckkneipen,Bars! Mehr denn je! Und Sie brauchen uns."Was für die Gastronomie zutrifft, gilt genauso für kleine Shops, Handwerksbetriebe oder Clubs und Kulturbetriebe. Die Unternehmen kämpfen ums Überleben und brauchen Unterstützung. Mit der Non-Profit-Initiative "Long Live The Block" gibt es nun eine bundesweite Lösung, mit der jeder seinen Beitrag leisten kann.O-Ton Sven Dörrenbächer (0:09)"Wir wollen helfen. Die Plattform vernetzt Unternehmen und Menschen, die Gutscheine bei ihren Lieblingsläden kaufen können. Und das ganze unkompliziert und kostenlos für alle."so Sven Dörrenbächer, Geschäftsführer der Berliner Werbeagentur "antoni". Und Recht hat er. Die Unternehmen bieten Leistungen wie bspw. Gutscheine oder individuelle Lieferungen an und lassen ihrer Kreativität freien Lauf, während der Kunde direkt mit dem jeweiligen Geschäft verbunden wird.Wer seine Lieblingsläden unterstützen möchte findet alle Informationen unter http://www.longlivetheblock.org.Dauer 01:35Pressekontakt:KIRMESIhr Ansprechpartner:Thorsten KirmesTelefon: +4922157963870Mail: kirmes@kirmes.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/143249/4561951OTS: Long Live The BlockOriginal-Content von: Long Live The Block, übermittelt durch news aktuell