Corona-Krise: Rom plant neue Milliarden-Hilfen

ROM (dpa-AFX) - Die italienische Regierung plant in der Corona-Krise ein weiteres, rund 50 Milliarden Euro schweres Hilfspaket.



Das kündigte Ministerpräsident Giuseppe Conte am Dienstag in Rom vor dem Senat an. Die neuen Maßnahmen, die einen Umfang von "nicht weniger als 50 Milliarden Euro" haben würden, sollten ein schon bestehendes Hilfspaket ergänzen, sagte er in der kleineren Parlamentskammer. Für diese ersten Maßnahmen sind 25 Milliarden Euro angesetzt.

Am Morgen hatte Conte auf Facebook zudem angekündigt, dass die italienische Regierung ihre Pläne für ein schrittweises Aufheben von Produktionsstopps und Ausgangsverboten für die Bürger bis Ende dieser Woche vorlegen wolle. Diese Konzepte sollen voraussichtlich ab 4. Mai umgesetzt werden.

Mit dem ersten Finanzpaket waren unter anderem Maßnahmen für den Arbeitsmarkt, Geldspritzen für notleidende Unternehmen und im Gesundheitssystem finanziert worden. Das hoch verschuldete Italien zählte bisher mehr als 24 000 Covid-19-Tote und ist in Europa eines der besonders hart betroffenen Länder./pky/DP/jha