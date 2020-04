Corona-Krise: Martin Rinck Managementberatung unterstützt bundesweit kleine und mittlere Unternehmen

Berlin (ots) - Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die weltweite Wirtschaft sind noch längst nicht absehbar, insbesondere für kleine- und mittelständische Unternehmen (KMU)."Jede große Krise ist eine Gelegenheit, geläufige Gewissheiten zu hinterfragen, Gewohntes neu zu durchdenken. Pragmatische Erleichterungen und Einsparungen müssen jetzt schnell entschieden und umgesetzt werden. E-Commerce und Automatisierung können helfen.", sagt Martin Rinck, https://www.martin-rinck.de/ Der erfahrene Unternehmensberater mit über 20 Jahren Erfahrung arbeitet stets aus der Idee heraus, Menschen und Unternehmen zu langfristigem Erfolg zu führen. Mit seinen Partnern kann Martin Rinck europaweit Experten zu Themen wie Finanzierung, Fördermittel, Digitalisierung, E-Commerce und Markterschließung mobilisieren und eröffnet außerdem Zugang zu einem exquisiten Netzwerk.Fast alle Geschäfte machen jetzt deutlich weniger oder null Euro Umsatz. Im stationären Einzelhandel, Tourismus, Luftfahrt und in der Gastronomie ist die Lage besonders dramatisch. Im Rekordtempo haben daher sehr viele Selbständige und KMU Soforthilfen von den Landesbanken ausgezahlt bekommen. Damit sollen sie Zahlungsengpässe durch Auftragsschwund oder Geschäftsschließungen aufgrund der Corona-Pandemie überbrücken können. Seitdem herrscht ein Wirrwarr aufgrund unterschiedlichster Informationen und Erfahrungen. Schon jetzt fordern Branchenverbände Nachbesserungen beim Hilfspaket und die Maßnahmen auszuweiten. Ansonsten drohe eine Pleitewelle. Ein großer Damenmode-Filialist, gegründet 1882, meldete Insolvenz in Eigenregie an. Weil das Unternehmen schon vor der Corona-Pandemie angeschlagen war, gab die staatliche KfW-Bank keinen Kredit. Auch andere KMU gehen bei ihrer Hausbank derzeit leer aus. Viele betroffene Unternehmen bemühen sich nach Kräften, Liquidität zu sichern, Kosten einzusparen und Lieferketten aufrechtzuerhalten.Martin Rinck und sein Team unterstützen kleine- und mittelständische Unternehmen dabei ein bedarfsgerechtes Konzept zu erarbeiten und Strategien zu entwickeln, wohin das Unternehmen unter den veränderten Vorzeichen mittel- und langfristig steuert. Insbesondere in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Digitalisierung herrscht Nachholbedarf. Noch kann niemand sagen, wie sehr die deutsche Wirtschaft unter der Pandemie leidet. Mit strukturierter Beratung und einem objektiven Weitblick können sich Unternehmen jetzt neu aufstellen.Pressekontakt:Martin RinckPariser Platz 4a10117 BerlinTel. +4915678533421E-Mail: post@martin-rinck.de https://www.martin-rinck.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/143416/4571349OTS: Martin Rinck ManagementberatungOriginal-Content von: Martin Rinck Managementberatung, übermittelt durch news aktuell