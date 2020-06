Corona-Krise: Klöckner fördert ehrenamtliche Initiativen auf dem Land

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundeslandwirtschaftsministerium will ehrenamtliche Initiativen auf dem Land fördern, die in der Corona-Krise zusätzliche Kosten haben.



Fünf Millionen Euro sollen nach Informationen der Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitag) bereit stehen. Unterstützt werden sollen den Angaben nach unter anderem die Anschaffung von Schutzkleidung und Geräten, Software für Videokonferenzen sowie die Kosten von Hygieneschulungen. Das Programm richte sich an Vereine und gemeinnützige Organisationen in Landkreisen und Gemeinden mit weniger als 35 000 Einwohnern. Erste Gelder sollen ab August fließen - bis zu 8000 Euro pro Initiative.

Viele gemeinnützige Organisationen - wie etwa Nachbarschaftshilfen - seien durch die Pandemie in Bedrängnis geraten. Während Einnahmen durch Spenden häufig zurückgegangen seien, verursachten Ausgaben für beispielsweise Schutzkleidung zusätzliche Kosten. Der Funke Mediengruppe zufolge will Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) das Programm an diesem Freitag vorstellen./red/DP/stk