Berlin (ots) - Die aktuelle Corona-Krise wird uns nicht nur ein paar Wochen beschäftigen. Wissenschaft und Politik gehen davon aus, dass das Virus dauerhaft bleiben wird und wir den alltäglichen Umgang damit lernen müssen.Doch was macht das mit den Menschen? Wer braucht besonders dringend soziale Kontakte? Wo entstehen Konflikte? Was können wir tun, wenn die Stimmung kippt? Wie viel Nachrichtenkonsum ist angebracht und wie nötig sind Informationspausen? Wer hat durch die eigenen Verhaltenstendenzen ein besonders hohes Risiko sich anzustecken? Und wie gehen wir mit der Angst um?Die Antworten liegen möglicherweise in der Persönlichkeit jeder einzelnen Person. Das untersuchen Wissenschaftler der Universität zu Köln (Lehrstuhl Sozialpsychologie) und das Berliner Startup "psaichology" mit einer neuen Studie. Gleichzeitig wollen sie den Menschen Hilfsmittel an die Hand geben, um den Umgang mit dem Corona-Virus besser zu managen.Die wissenschaftliche Studie nutzt einen neuartigen, auf künstlicher Intelligenz basierenden Persönlichkeitstest, dessen Ergebnisse den Probanden unmittelbar zurückgemeldet werden.Nutzer/innen haben zudem die Möglichkeit, das Projekt durch freiwillige Bearbeitung zusätzlicher Fragen bei der Forschung zu unterstützen. Diese Erkenntnisse zum Zusammenhang von Persönlichkeit mit Verhalten in der Krise können helfen, Verhalten im zukünftigen Verlauf der Pandemie noch effizienter zu steuern und die Unterschiedlichkeit der Menschen besser zu berücksichtigen.Der Test steht ab sofort der Öffentlichkeit unter https://corona.psaichology.org/item kostenlos und anonym (ohne Registrierung) zur Verfügung. Die Durchführung dauert im Schnitt nicht länger als 3 Minuten.Über das Team:Prof. Dr. Andreas Glöckner ist einer der führenden Entscheidungsforscher und Sozialpsychologen in Deutschland. "psaichology" ist ein Berliner Startup, welches sich zum Ziel gesetzt hat, Persönlichkeitsdiagnostik durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz zu optimieren.