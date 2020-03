Corona-Initiative der Castle Concerts: Meine Karte für die Kunst! / Bei Absage von Konzerten können Karteninhaber die Musiker durch Verzicht auf Erstattung des Eintrittsgeldes direkt unterstützen

Bad Homburg v.d.H. (ots) - Freischaffenden Musikerinnen und Musikern sind im Moment sämtliche Auftritts- und Verdienstmöglichkeiten genommen. Viele von ihnen werden bei einem längeren Anhalten der Corona-Pandemie in finanzielle Not geraten.Dagegen möchte Volker Northoff, Veranstalter der "Castle Concerts" in Bad Homburg, gemeinsam mit seinem Publikum etwas tun: "Bei einer nötigen Konzertabsage sollen nicht die Musiker allein die finanzielle Last tragen. Wir haben deshalb allen Bands des für Juni geplanten Jazzfestivals Swinging Castle in Aussicht gestellt, dass sie als Ausfallhonorar Einnahmen aus dem Vorverkauf erhalten, wenn die Konzerte nicht durchgeführt werden können."Eintrittskarten können bei einer Konzertabsage wie üblich gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgegeben werden. Aber: Wer freiwillig auf die Kartenrückgabe verzichtet, kann damit die Musiker direkt unterstützen. Nicht erstattete Eintrittsgelder erhalten die Künstler."So geben wir denen ein wenig zurück, die uns in der Musik alles geben", begründet Northoff die Initiative der Castle Concerts "Meine Karte für die Kunst!" und hofft, dass sich dem andere Veranstalter unter dem Hashtag #meinekartefuerdiekunst landesweit anschließen.Hinweis für Redakteure: Das Programm des Jazzfestivals finden Sie auf www.Castle-Concerts.org. (http://www.Castle-Concerts.org)Die Castle Concerts veranstalten regelmäßig Konzerte in den Bereichen Klassik und Jazz an historischer Stätte im Barockschloss Bad Homburg. Dokumentiert werden diese Musikereignisse in hochwertigen audiophilen Aufnahmen in Zusammenarbeit mit der K&K Verlagsanstalt in Landau www.kuk-art.com. (http://www.kuk-art.com)Pressekontakt:Volker NorthoffCastle ConcertsBad Homburg v.d.H.Telefon 06172 / 98 97 53-0Telefax 06172 / 98 97 53-1E-Mail: info@castle-concerts.orgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/142762/4551176OTS: Castle ConcertsOriginal-Content von: Castle Concerts, übermittelt durch news aktuell