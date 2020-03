Corona, Influenza & Co: Handhygiene und Infektionsschutz mit ätherischen Ölen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Oy-Mittelberg (ots) - Wie kann ich mein Immunsystem mit ätherischen Ölen stärkenund mich vor Krankheitserregern schützen? Diese Frage beschäftigt vor demHintergrund der aktuellen Corona-Epidemie derzeit noch mehr Menschen als in derErkältungs- und Grippesaison ohnehin üblich. Die Aromatherapie-Experten vonPRIMAVERA empfehlen, die Keimbelastung in der Raumluft mit ätherischen Ölen zureduzieren. Auch zur Handhygiene sowie zum Schutz der Schleimhäute von Mund undNase leisten sie dank ihrer nachweislich keimreduzierenden und antibakteriellenWirkung wichtige Unterstützung."Bei uns häufen sich derzeit die Anfragen von Ärzten, Apothekenpersonal,Therapeuten und anderen Berufsvertreten, die viel Kontakt zu anderen Menschenhaben. Sie fragen, wie sie sich mit ätherischen Ölen vor Infektionen schützenkönnen", berichtet Maria von Känel, verantwortliche Produktmanagerin vonPRIMAVERA. "Grundsätzlich raten wir dazu, trotz steigender Krankheitszahlendurch COVID-19 nicht in Panik zu verfallen, sondern verstärkt auf Hygiene zuachten und das Immunsystem mit aromatherapeutischen Anwendungen ganzheitlich undgezielt zu stärken."Wie können ätherische Öle vor Infektionen schützen?Die keimreduzierende und antibakterielle Wirkung naturreiner ätherischer Öle istumfassend wissenschaftlich untersucht und in vielen Studien nachgewiesen. Siekönnen die Belastung mit Krankheitserregern in der Luft, auf Oberflächen undGegenständen, aber auch auf der Haut und Schleimhäuten wirksam reduzieren. Damitbieten sie viele Möglichkeiten, die Infektionsgefahr in Büros, Praxen undKrankenhäusern sowie in öffentlichen und privaten Räumen zu senken und wirksameGesundheitsvorsorge zu leisten. Vor allem die ätherischen Öle von Thymian,Eukalyptus und Pfefferminze, aber auch Nadelhölzer und Kraut-Essenzen wirkenstark reinigend und antiviral. Umfassend untersucht ist auch die Wirkung vonOrange und Lavendel.Saubere Luft und weniger KeimeUm die Atemluft von Krankheitserregern zu befreien, können ätherische Öleentweder in der Raumluft vernebelt oder in Form von gebrauchsfertigen Raumsprayseingesetzt werden. Alternativ können sie auch direkt eingeatmet werden. Dabeidocken die Duftmoleküle unmittelbar an den Schleimhäuten an und können dort ihrekeimreduzierende Wirkung entfalten. Das direkte Einatmen erfolgt entweder durchRiechen an einem Ölfläschchen oder indem Papiertaschentücher beispielsweise mitRavintsara beduftet werden. Das ätherische Öl des Baumes aus Madagaskar gilt alsbesonders immunsystemstärkend sowie bakterien-, viren- und pilzfeindlich. Fürdie Anwendung einen Tropfen Ravintsara in die Mitte der Tücher geben und diePackung danach eine Stunde verschlossen halten. Im Anschluss können die Tüchereinmalig benutzt und entsorgt werden. Wer einen Mundschutz trägt, kann auchdiesen mit einem Tropfen ätherischen Öls beduften und seine Wirkung dadurchverbessern.Rezept Duftmischung "Raumluft-Reinigung"75 Tropfen Zitrone bio25 Tropfen Douglasfichte bio10 Tropfen Ravintsara bio5 Tropfen Thymian thymolÄtherische Öle mischen und zur Beduftung eines ca. 25 Quadratmeter großen Raumesca. 6 bis 8 Tropfen in eine Duftlampe oder einen Vernebler geben.Handhygiene mit ätherischen ÖlenAuch für die Handhygiene bietet Mutter Natur gute Alternativen zu oftmalsscharfen synthetischen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. So kann neutraleFlüssigseife - idealerweise Naturkosmetik - mit Teebaum- und Lavendelöl versetztwerden. Als Fertigprodukt mit dem wirksamen ätherischen Lemongrassöl bietet sichdie Naturseife Lemongrass Ingwer von PRIMAVERA an.Als Schutz kann auch ein Handhygienespray auf der Grundlage von Pflanzenwässern,einem Alkohol-Wasser-Gemisch oder hochprozentigem Alkohol hergestellt werden.Rezept Clean Hands-Spray30 ml Alkohol, z.B. Wodka10 Tropfen Lavendel fein6 Tropfen Zitrone5 Tropfen TeebaumDen Alkohol mit den ätherischen Ölen mischen, 30 ml Mandelöl zufügen und mitWasser auf 100 ml Gesamtmenge auffüllen. Bei Bedarf anwenden.Die Hände sollten gerade bei häufiger Desinfektion regemäßig mit einerreichhaltigen Handcreme gepflegt werden, um den hauteigenen Schutzmantelaufrechtzuerhalten. Regelmäßiges Händewaschen ist die beste vorbeugendeMaßnahme, die Verwendung des Clean Hands-Sprays ist vor allem unterwegshilfreich und praktisch.Schutz und Pflege der SchleimhäuteZum Schutz vor Erkältung empfehlen die Aromatherapieexpert*innen von PRIMAVERA,die Nase mehrmals täglich mit einer Mischung aus Mandelöl und ätherischen Ölenzu pflegen. Auch Ölziehen, Gurgeln oder ein Rachenspray mit ätherischen Ölenschützen und stärken das Immunsystem.Rezept Nasenöl10 ml Mandelöl mit 2 Tropfen Ravintsara und 1 Tropfen Benzoe Siam mischen.Mehrmals täglich mit einem Wattestäbchen im Naseneingang auftragen.Rezept Rachenspray5 ml Wodka mit 5 Tropfen folgender Mischung versetzen: 1 Tropfen Nelkenknospe, 3Tropfen Latschenkiefer und 3 Tropfen Orange. Mit Wasser oder Hydrolat auf 30 mlauffüllen und gut schütteln. 3- bis 5-mal täglich einen Sprühstoß in den Rachengeben.Literatur:Studie zur Beduftung von Krankenzimmern zur Reduzierung der Keimlast:www.carstens-stiftung.de/artikel/es-liegt-was-in-der-luft-ein-schutzbringender-duft.htmlUNTERNEHMENFür PRIMAVERA LIFE sind seit mehr als 30 Jahren die Liebe zur Natur und derRespekt für Mensch und Umwelt feste Grundsätze in der Unternehmenskultur. Alsführender Hersteller und Anbieter von 100 % naturreinen ätherischen Ölen undhochwertiger zertifizierter Bio- & Naturkosmetik bestimmen ökologisches Denkenund nachhaltiges Handeln das durchweg "grüne" Geschäftskonzept. So zähleninternationale CSR-Projekte (=Corporate Social Responsibility) zum festenBestandteil der Unternehmensphilosophie. Das Traditionsunternehmen mit Sitz inOy-Mittelberg im Allgäu befolgt ethische Geschäftspraktiken, zahlt Anbaupartnernund Lieferanten faire Preise, unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen undunterstützt die Weiterbildungsmöglichkeiten seiner Kooperationspartner mit demZiel, die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern.PRIMAVERA LIFE stellt höchste Ansprüche an die Qualität und Reinheit allerverwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit des Anbaus und derWeiterverarbeitung. Das Unternehmen verwendet Rohstoffe aus vornehmlichkontrolliert biologischem Anbau und unterstützt aktiv 13 biologischeAnbauprojekte weltweit, die Artenschutz und Felderwirtschaft betreiben,chemiefreie Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keineGentechnik einsetzen. Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht in Frage.Die naturreinen Rezepturen bestehen aus vorwiegend biologischen Inhaltsstoffenund werden in pflanzengerechten Verfahren ausschließlich mitLebensmittel-Emulgatoren, pflanzlichen Konservierungsstoffen und natürlichenDuft- und Farbstoffen hergestellt. Alle Rezepturen werden nicht nur direkt amFirmenstandort Oy-Mittelberg entwickelt, sondern auch sämtliche Produkte dortproduziert. Um die Ressourcen der Erde zu schonen, sind bei PRIMAVERA dieVerpackungen auf ein Minimum reduziert. Wann immer möglich, wird aufBeipackzettel und Umkartons verzichtet.Pressekontakt:Presse PRIMAVERA LIFE GMBHMarion Keller-HanischdörferTel 08366-8988-931Mail marion.keller@primaveralife.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/116667/4539209OTS: PRIMAVERA LIFEOriginal-Content von: PRIMAVERA LIFE, übermittelt durch news aktuell