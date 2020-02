Corona-Infizierter in italienischem Audi-Tochterbetrieb

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

INGOLSTADT (dpa-AFX) - Die rund 1000 Mitarbeiter der Audi -Tochter Italdesign bei Turin haben wegen einer Corona-Infektion zwei Tage lang von zuhause aus arbeiten müssen.



Alle drei Standorte seien geschlossen worden, weil ein Mitarbeiter am Standort Nichelino sich mit dem Virus angesteckt habe, sagte eine Konzernsprecherin am Mittwoch. Inzwischen laufe der Betrieb in zwei Standorten jedoch wieder normal, nur die gut 100 Mitarbeiter in Nichelino arbeiteten weiter von zuhause aus. Alle Kontaktpersonen des Infizierten würden überprüft. Die Audi-Tochter Italdesign ist ein Dienstleister für Styling, technische Entwicklung und Prototypenbau./rol/DP/jha