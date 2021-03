Corona-Infektionen steigen in einzelnen Regionen Englands wieder

LONDON (dpa-AFX) - Nach etlichen Wochen stark sinkender Corona-Neuinfektionen hat es in einzelnen Regionen Englands zuletzt wieder einen Anstieg gegeben.



Die aktuellen Ergebnisse einer Studie des Imperial College London, für die regelmäßig Hunderttausende zufällig ausgewählte Bürger getestet werden, fanden etwa für London und die Midlands im Februar eine steigende Tendenz.

"Es gibt einigen Grund zur Sorge, dass unser hart erarbeiteter Fortschritt sich verlangsamt und sich in einigen Regionen sogar umkehrt", kommentierte der britische Gesundheitsminister Matt Hancock am Donnerstag die Ergebnisse. "Daher ist es wichtig, dass wir vorsichtig bleiben - und zwar alle von uns."

Der Studie zufolge war im Februar eine von 204 Personen in England mit dem Coronavirus infiziert (0,49 Prozent der Bevölkerung). Das entspricht einem Rückgang um zwei Drittel gegenüber der Infektionslage im Januar, als noch eine von 64 infiziert war (1,57 Prozent der Bevölkerung). Allerdings fanden die Forscher heraus, dass der Rückgang sich in der zweiten Februarhälfte deutlich verlangsamte.

Seit Anfang Januar gilt in England ein strenger Lockdown mit harten Kontaktbeschränkungen, das öffentliche Leben ist weitgehend lahmgelegt. Am 8. März sollen die Schüler wieder in den regulären Unterricht zurückkehren. Danach sollen im Abstand von jeweils mindestens fünf Wochen weitere Lockerungsschritte folgen, wenn sich die Infektionslage positiv entwickelt./swe/DP/zb