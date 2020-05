Mainz (ots) - Wo man im Hinblick auf Aerosole aufpassen sollte und wie gefährlich sie sind, darüber berichtet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" in seiner Ausgabe am Donnerstag, 28. Mai 2020, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Sie sind winzig klein und werden nicht beim Nießen oder Husten, sondern ganz normal beim Ausatmen, Sprechen und Singen hervorgebracht - die sogenannten Aerosole. Studien zeigen, dass sie sehr wahrscheinlich für eine Vielzahl von Übertragungen des Corona-Virus verantwortlich sind. Der Chefvirologe der Berliner Charité, Prof. Christian Drosten, hält es für wahrscheinlich, dass sogar 40 Prozent der Neuinfektionen mit dem Coronavirus auf Aerosole zurückzuführen sind. Doch was bedeutet das im Hinblick auf die Lockerungsmaßnahmen? Sind Restaurants, Fitness-Studios, Busse, Theater - kurz, geschlossene Räume, dann überhaupt sichere Orte? Diesen Fragen ist "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporter Wolfgang Heintz nachgegangen.Moderation: Britta KraneWeitere Themen der Sendung:- Neue Corona-Test-Strategie - Müsste mehr getestet werden? - Studiogespräch mit Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD), Gesundheitsministerin des Landes Rheinland-Pfalz- "Zur Sache"-Pin: Wie funktioniert ein Corona-Test?- Rettungsschirm für die Kommunen? - Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf Städte und Gemeinden?- Nachverdichtung um jeden Preis? Bürger ärgern sich über geplantes Mehrfamilienhaus in Mainz-Bretzenheim- Kirn in Zeiten von Corona - Ein Stück mehr Normalität?"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf http://www.ardmediathek.de/swr/ und http://www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4607804OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell