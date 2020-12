Corona-Impfungen auch in Norwegen angelaufen

OSLO (dpa-AFX) - Die Impfungen gegen das Coronavirus sind auch in Norwegen angelaufen.



"Es fühlt sich ein wenig komisch an, ich bin fast eine historische Person", sagte Pflegeheimbewohner Svein Andersen, der am Sonntag als erster Mensch in Norwegen die Impfung erhielt. "Es ist ein gutes Gefühl, fast wie (Neil) Armstrong, der erste Mann, der auf dem Mond gelaufen ist", fügte der 67-Jährige hinzu. "Es bedeutet sehr viel, dass ich in der Lage sein werde, Besucher zu empfangen". Die Impfung war live aus Oslo übertragen worden.

Regierungschefin Erna Solberg beschrieb den Impfstart als "einen Sieg für die Wissenschaft und die Zusammenarbeit zwischen vielen Ländern". Der Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und des US-Pharmariesen Pfizer war kurz vor Weihnachten in der EU zugelassen worden. Norwegen zählt zwar nicht zur Europäischen Union, als Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) aber zu deren wichtigsten Partnern. Auch bei den Impfungen wird zusammengearbeitet. Norwegen erhält zunächst 10 000 Impfdosen, in der kommenden Woche sollen bereits rund 40 000 weitere dazukommen.

Das skandinavische Land ist bislang vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen. Seit Wochen zählt Norwegen neben Island, Finnland und Irland zu den EWR-Staaten, die auf die Bevölkerung heruntergerechnet die niedrigsten Neuinfektionszahlen haben./lsm/DP/nas