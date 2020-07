Corona-Hygienemaßnahmen: Das hilft gegen rissige Hände

Baierbrunn (ots) - In Zeiten von Corona ist häufiges Händewaschen angesagt. Die aktuell erforderlichen Hygienemaßnahmen können jedoch die Haut strapazieren. Wie sich trockene, rissige Hände vermeiden lassen, erklärt Anne Burth, Apothekerin aus Wangen im Allgäu, in der aktuellen Ausgabe des Apothekenmagazins "Senioren Ratgeber".pH-neutrale Cremes mit ausreichend Lipiden verwendenDamit die Haut trotz verstärkten Händewaschens nicht angegriffen wird, sollte eine hautfreundliche Seife ohne Duftstoffe verwendet werden. Auch sollte man die Hände nach jeder Wäsche eincremen. Parfümfreie, pH-neutrale Präparate, die über ausreichend Lipide, also Fette, verfügen, regenerieren und schützen die Haut mit Inhaltsstoffen wie Sulcralfat, Zinksulfat, Panthenol und Niacin.Abends dick eincremen und Handschuhe drüberSind die Hände besonders beansprucht, kann man vor dem Schlafengehen eine dicke Schicht Handcreme auftragen und darüber dünne Baumwollhandschuhe ziehen. So nimmt die Haut die Pflegestoffe über Nacht noch besser auf. Übrigens: Mittel zur Handdesinfektion gibt es auch mit rückfettenden Stoffen wie Glycerin. Wenn die trockenen Hautstellen stark jucken, sich röten oder Bläschen bilden, sollte allerdings ein Arzt befragt werden.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 7/2020 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.senioren-ratgeber.de .Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.de http://www.wortundbildverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/52678/4659740OTS: Wort & Bild Verlag - GesundheitsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell