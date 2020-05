Corona-Hilfen: Die Spielräume werden kleiner / Kommentar von Roland Muschel

Freiburg (ots) - Die Stabilisierung der Wirtschaft und die Rettung des Standorts Baden-Württemberg können nur mit einem Gesamtkonzept gelingen. Nicht mit der Gießkanne, schon gar nicht mit vielen kleinen Landesprogrammen, die nur eine Branche, aber nicht das große Ganze im Blick haben. Das ist die Botschaft, die der Ministerpräsident mit seinem Aufruf an die Kabinettsmitglieder setzen will. In der Sache hat er Recht. Doch klar ist: Die Rufe nach Hilfen werden lauter und dringlicher werden, gleichzeitig dürften die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung zeigen, dass in der Corona-Krise auch die Spielräume des Landes kleiner werden. http://www.mehr.bz/khs132pPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59333/4593361OTS: Badische ZeitungOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell