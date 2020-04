Corona-Hilfe: XXLAGER-Selfstorage bietet kostenlose Boxen für Berliner Gewerbetreibende, Selbständige und Freiberufler

Berlin (ots) - Das Berliner Unternehmen XXLAGER-Selfstorage bietet im Rahmen der Corona-Krise Gewerbetreibenden, Selbständigen und Freiberuflern für einen Zeitraum von bis zu vier Monaten eine kostenlose Box zur Einlagerung an.Wer aus Platzmangel, wegen eines Umzugs, einer Renovierung oder anderen gewerblichen Gründen vorübergehend eine Lagerfläche benötigt, kann diese ohne großen Aufwand beim Berliner Familienbetrieb XXLAGER-Selfstorage beantragen. Die Boxen an den drei Standorten in Wittenau, Köpenick und Steglitz haben eine Fläche zwischen 1m2 und 30m2."Wir möchten dem Mittelstand und den Gewerbetreibenden in diesen Zeiten unter die Arme greifen", betont Phillip Samos, der die Lagerflächen verantwortlich betreut. "Für die Box", so ergänzt Samos, "fallen außer einer Kaution in Höhe von 120EUR keine weiteren Kosten an."Eine Versicherung für die eingelagerten Gegenstände ist bis zu einem Wert von 4000EUR kostenlos inklusive, höhere Versicherungswerte können vermittelt werden.Die Kontaktdaten für die kostenlosen XXLAGER-Selfstorage - Boxen:https://selfstorage.xxlager.de/#corona-hilfeHotline: 030-654 890 925Email: hallo@xxlager.deBerlin-Köpenick 12557 Grünauer Straße 212Berlin-Steglitz 12247 Wiesenweg 3-4Berlin-Wittenau 13435 Wittenauer Str. 6-8Pressekontakt:Phillip SamosBürogemeinschaft GrünauerStraße 210-216 12557 BerlinOffice: +4930 247 222 11Fax.: +4930 247 222 12Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/143565/4577129OTS: MAXFLI Beteiligungs GmbHOriginal-Content von: MAXFLI Beteiligungs GmbH, übermittelt durch news aktuell