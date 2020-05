Corona-Häufungen in Schlachtbetrieben - Debatte um Obergrenze

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Ausbruch des Coronavirus in Fleischfabriken haben die beiden betroffenen Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein Corona-Tests in allen Schlachthöfen veranlasst.



In Nordrhein-Westfalen sollen auch die Sammelunterkünfte in der Fleischbranche sowie von Erntehelfern auf Hygienemaßnahmen überprüft werden. "Ich glaube, dass das, was wir jetzt machen, sehr dafür sorgen wird, dass die Branche für Hygienepläne stärker sensibilisiert wird, da wo sie es nicht ist", hatte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Freitag zu Sammelunterkünften in der Fleischindustrie erklärt. Es gebe die Befürchtung, "dass die Strukturen, die insbesondere im Bereich der Unterbringung von Werkvertrag-Arbeitnehmern teilweise vorherrschen, nicht den Hygienebedingungen einer Pandemieentwicklung entsprechen könnten"./DP/zb