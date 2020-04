Corona Förderberatung - Lösungen für Unternehmen in Not (FOTO)

Steinau an der Straße (ots) - Bei über 160 verschiedenen Förderprogrammen ist guter Rat teuer? Das muss nicht sein. Ausgewiesene Experten beraten Solo- und Kleinunternehmer, Mittelständler und Freiberufler auf ihrem Weg aus der Corona-Krise. Die Kosten für die Beratung übernimmt der Staat.Die Corona-Krise hinter sich lassen und geschäftlich wieder loslegen: Danach sehnen sich alle, ob Kleinstunternehmen oder kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Damit der Neustart gelingt, kommt es jetzt darauf an, wertvolle Tipps zu Finanzierung, Fördermöglichkeiten, Antragstellung & Co. zu bekommen.Auf dem Markt tummeln sich viele Berater. Bei der Suche sollten Unternehmen darauf achten, dass der Berater beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) anerkannt ist. Eine Zertifizierung zum "BVMW-geprüften Berater für mittelständische Unternehmen" ist von Vorteil. Der BVMW ist der Bundesverband mittelständischer Wirtschaft.Das Beratungsgespräch kann, muss aber nicht vor Ort stattfinden. Auch per Videocall oder am Telefon loten die Berater aus, welches der vielen Förderprogramme für das jeweilige Unternehmen passt.Außerdem helfen sie, die Fördermöglichkeiten voll auszuschöpfen, Anträge zu stellen und sich auf Gespräche mit der Bank vorzubereiten. Die zertifizierten Experten beraten kleine und mittlere Unternehmen seit Langem und wissen, worauf es im Moment ankommt. "Die Corona Förderberatung (https://www.corona-rat.de/) weist notleidenden Unternehmen den richtigen Weg", sagt Konstantin Rudolph, Inhaber der Beratungsgesellschaft Rudolph & Partner.Um eine staatsfinanzierte Beratung zu erhalten, müssen betroffene Unternehmen zunächst die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf ihren Betrieb begründen. In einem Bericht, den die Berater nach Abschluß der Beratung erstellen, sind sämtliche Handlungsempfehlungen enthalten. Die Unternehmen erhalten einen Zuschuss von 100 Prozent, maximal jedoch 4.000 Euro der Beratungskosten - was auf eine Vollfinanzierung hinausläuft.Das Beratungshonorar wird direkt an die Beratungsfirma ausgezahlt, Betriebe müssen nichts vorfinanzieren. Die Experten sorgen dafür, dass Liquidität erhalten bleibt und die Unternehmen schnell Hilfe bekommen.Rudolph & Partner ist eine Beratungsgesellschaft im hessischen Steinau an der Straße. Das Team rund um Konstantin Rudolph hat sich darauf spezialisiert, strategisch zu planen, Marketingmaßnahmen zu optimieren, Ziele erreichbar zu machen und Unternehmen bestens für Ihren Markt vorzubereiten. Konstantin Rudolph ist Vertriebsprofi durch und durch - und das schon seit 1990. Seit dem 1. April 2020 bietet die Gesellschaft die Corona Förderberatung an. Auf der Website https://www.corona-rat.de gibt es aktuell ein kostenloses eBook zum Download: 7 Fragen - 7 Antworten. Schnelle finanzielle Hilfe in der Corona-Krise.Pressekontakt:Rudolph & PartnerKonstantin RudolphTel.. +49 6663 919080Mail: info@rudolph24.comMobil: +49 171/1911234Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/143944/4583586OTS: Rudolph & PartnerOriginal-Content von: Rudolph & Partner, übermittelt durch news aktuell