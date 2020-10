Corona-Fall in Schweriner Staatskanzlei - Beratungen unterbrochen

SCHWERIN (dpa-AFX) - Wegen eines positiven Corona-Befunds bei einem Mitarbeiter der Staatskanzlei in Mecklenburg-Vorpommern hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag den Corona-Gipfel ihres Kabinetts mit Vertretern von Kommunen und Verbänden abgebrochen.



Die Beratungen sollen als Telefonkonferenz fortgesetzt werden, wie die Staatskanzlei in Schwerin mitteilte.