Corona-Crash 2.0 voraus? Diese Aktien würde ich kaufen, wenn ich eine 2. Welle befürchte!

Kommt es zu einer zweiten Welle des Coronavirus? Befinden wir uns womöglich schon in den Anfängen? Fragen, zu denen ich leider keine Antwort habe, da das letztlich nicht mein Metier ist. Trotzdem sind das natürlich Fragen, die sich Investoren jetzt stellen, wenn es um die Welt von Aktien und Börse geht.

Das wiederum könnte wichtig dafür sein, ob es zu einem zweiten Crash kommt, oder nicht. Beziehungsweise auch eine kleinere Korrektur wäre möglich. Je nachdem, wie die Investorenschar auf die weiteren Entwicklungen reagieren würde.

Dennoch gibt’s Aktien, die sich in solchen Zeiten besser schlagen könnten als andere. Werfen wir in diesem Sinne heute einen Blick darauf, warum Teladoc Health (WKN: A14VPK) und Etsy (WKN: A14P98) grundsätzlich dazugehören dürften. Und warum der langfristige Wachstumstrend jetzt womöglich sogar intakter ist denn je.

Teladoc Health: Mehr als nur ein Corona-Profiteur!

Eine erste Aktie, die ganz klar zunächst vom ersten Kapitel des Coronavirus profitieren könnte, ist die von Teladoc Health gewesen. Die digitale Plattform zur Arzt-Patienten-Kommunikation ist von einem Sci-Fi-Gimmick zu einer ernst zu nehmenden Lösung zur ärztlichen Versorgung geworden. Gerade in Zeiten eines überhöhten Ansteckungsrisikos ist die Nachfrage nicht nur groß gewesen. Nein, sondern das Coronavirus könnte der Durchbruch für telemedizinische Lösungen sein.

Teladoc Health macht jedoch sein Möglichstes, um nicht nur von dieser Entwicklung zu profitieren. Nein, sondern sich auch konsequent weiter im digitalen Gesundheitsbereich zu profilieren. Aus diesem Grund hat man angekündigt, Livongo Health übernehmen zu wollen. Das könnte langfristig die Überwachung vieler Krankheiten durch die Patienten selbst mit digitalen Lösungen ermöglichen. Mitsamt der Telemedizin-Plattform können sich starke Synergien ergeben, wodurch Teladoc Health letztlich das führende Unternehmen für digitale Gesundheitsdienstleistungen werden könnte. Eine starke Perspektive, die langfristig viel Wachstum verspricht.

Aber bleiben wir kurz bei der Telemedizin: Wie eine Studie des Branchenverbands Bitkom herausgefunden hat, nutzen rund 6 % der Senioren gegenwärtig telemedizinische Lösungen. Rund die Hälfte aller Befragten möchte solche Lösungen künftig nutzen. Das zeigt ein enormes Potenzial, zumal diese Gruppe eigentlich als eher weniger digital gilt. Für mich steht fest: Die Telemedizin ist die Zukunft und eine zweite Corona-Welle könnte erneut ein starkes Wachstum bringen. Aber auch die langfristige Perspektive bei Teladoc Health ist definitiv interessant.

Etsy: Schon heute mehr Mainstream!

Eine zweite Aktie, die ebenfalls erneut einen Turbo vom Coronavirus erhalten könnte, ist zudem die von Etsy. Beziehungsweise eigentlich würde es reichen, wenn das Unternehmen sein derzeitiges starkes Wachstum aufrechterhält. Im letzten Quartal stieg der Umsatz schließlich um ca. 137 %. Nach einem Wachstum im Vorquartal von ca. 35 %.

Etsy hat sich als wertvoller Lieferant für Mund-Nasen-Masken im zweiten Quartal etabliert. Allerdings eben nicht nur das: Die Plattform ist durch die Masken außerdem mehr Mainstream geworden. Mehr und mehr der Kunden, die teilweise nach Masken gesucht haben, haben außerdem andere Gegenstände gekauft. Tatsächlich hat das hohe Volumen bei Masken nicht einmal ausgereicht, damit dieses Produkt in den Top 5 der am meisten gekauften Produkte aufgeführt wird. Das Coronavirus schien daher ein Katalysator für Etsy zu sein. Aber auch für alle Bereiche.

Sollte es zu einer weiteren Welle kommen, könnten mehr und mehr Verbraucher weitere Male bei Etsy zugreifen. Der Bann scheint gebrochen, in Epidemie-Phasen womöglich umso mehr. Im dritten Quartal steht Etsy jedenfalls erneut vor einem starken Wachstum: Der Umsatz und das Gross Merchandise Volume könnten gemäß der aktuellen Prognosen erneut um mehr als 100 % im Jahresvergleich klettern.

Bei Etsy scheint daher eine Neubewertung anzustehen und das Wachstum dürfte das Zugpferd bleiben, egal ob eine zweite Welle kommt oder nicht. Auch deshalb könnten die Anteilsscheine jetzt eine spannende Wahl sein.

Zwei Aktien für die zweite Welle!

Teladoc Health und Etsy haben nicht nur gezeigt, dass sie weiter wachsen in Zeiten des Coronavirus. Oder dass ihre Geschäftsmodelle gefragt sind. Nein, sondern auch, dass sie überproportional wachsen und sich jetzt rüsten, um längerfristig profitieren zu können. Eine Perspektive, die Foolishen Investoren gefallen kann. Insbesondere wenn sie sich auf eine zweite Welle vorbereiten möchten.

Vincent besitzt Aktien von Etsy und Teladoc Health. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy, Livongo Health und Teladoc Health.

